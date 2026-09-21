Новый удар по правящей партии канцлера Мерца нанесли избиратели Мекленбурга – Передней Померании. Впервые в своей истории ХДС не прошла в региональный парламент. Фаворитом гонки стала "Альтернатива для Германии". Это вторая громкая победа оппозиции после триумфа в Саксонии. Патриотическая сила значительно улучшила позиции и на выборах в Берлине. Впрочем, главные битвы ещё впереди.

Вся палитра эмоций во время оглашения результатов парламентских выборов. Партия "Альтернатива для Германии" ликует. А это ошеломленные лица сторонников нынешнего канцлера. Последний гвоздь в крышку проправительственной партии забили избиратели в восточных землях. Сначала в Саксонии-Анхальд и вот теперь в Мекленбурге – Передней Померании. Где оппозиционная "Альтернатива для Германии" впервые одержала победу и сразу - с оглушительным триумфом. 38 процентов немцев высказались за альтернативу нынешнему курсу.

Программа "АДГ" абсолютно противоположна курсу Мерца, выступающего за милитаризацию страны. Оппозиция требует вернуть отношения с Москвой в прежнее дружественное русло, вернуть украинцев на родину и запустить уцелевшую ветку "Северного потока". По которой пойдет дешевое российское топливо, которое сейчас в прямом смысле дороже золота. И даже скидки в 17 центов, разрекламированные Мерцем накануне выборов, не помогли. Ведь проблема намного глубже.

Всего через 15 минут после закрытия избирательных участков в Мекленбурге канцлер Мерц уже оправдывался перед публикой:

"Это катастрофа. Христианско-демократический союз боролся, но в конечном итоге был подавлен поляризацией между Социал-демократической партией Германии и партией "Альтернатива для Германии".

Говоря о катастрофе, вряд ли Мерц осознавал ее реальные масштабы. В один день ХДС успела сдать и Берлин - но уже левым. На выборах в столице они получили более четверти голосов в поддержку. ХДС с большим отрывом оказалась лишь на втором месте.

После объединения Германии в 90-х мало кто мог представить, что победу в столице может одержать правопреемница Социалистической единой партии Германии, инициировавшей строительство Берлинской стены. Элиф Эральд – еще и кандидат на пост мэра. Ее партия обещает справиться с нехваткой жилья в Берлине и снизить арендную плату. А еще вступить в противостояние с правой "АдГ".

Впрочем, несмотря на предстоящую войну левых и правых, ХДС впервые может не пройти в земельный парламент. Так что вопрос – оказался ли полезен своей партии нынешний канцлер – уже задают на центральных телеканалах.

Но, несмотря на такие итоги, Мерц уходить со своего поста не намерен. Немецкие политики сравнили Мерца с капитаном, привязавшим себя к мачте, чтобы не смыло за борт. Но, кажется, цунами целенаправленно приближается именно к его лодке.