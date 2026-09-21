Сотрудники ФСБ задержали жителя Донецка, который готовил теракт у избирательного участка в период проведения выборов в Госдуму.

Установлено, что мужчина связался с представителем СБУ и согласился содействовать в подготовке теракта. По заданию куратора он достал из тайника 20 килограммов взрывчатки, а СБУ передала ему с помощью БПЛА самодельное взрывное устройство.

Преступник заложил бомбу в автомобиль, который необходимо было перегнать к избирательному участку в день голосования, когда там будет много людей, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Довести свой преступный умысел жителю Донецка не удалось – его своевременно схватили сотрудники ФСБ России.

Ранее в Москве предупредили, что Киев подготовил несколько операций для того, чтобы попытаться сорвать выборы в Государственную