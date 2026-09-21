Куда пропала после "Фабрики звезд" и как сейчас выглядит дочь Владимира Кузьмина Соня

В первом браке Владимира Кузьмина с Татьяной Артемьевой родилось трое детей: Елизавета, Степан и София. Кроме того, в семье воспитывался Никита — сын Татьяны, которого Кузьмин усыновил и которому дал свою фамилию.

Когда карьера музыканта резко пошла в гору, с Татьяной он развелся, но материально ее и детей поддерживал. Однако времени на общение с ними у артиста тогда не хватало. Первой упустили старшую дочь Елизавету. Она связалась с плохой компанией, начала баловаться запрещенными веществами. С 16 лет девушка жила в отдельной квартире, купленной папой, и на полном его обеспечении. В квартире всегда толпился народ, а одна из тусовок окончилась трагедией. Тело 25-летней Лизы нашла домработница. Вскоре 18-летний поклонник дочери Кузьмина признался в ее убийстве.

Степан, которому на тот момент было 19, страшно переживал смерть сестры. Правда, это не уберегло парня от точно такого же опасного, разгульного образа жизни. Алкоголь, наркотики, попытки наложить на себя руки, и в результате на очередной попойке в квартире начался пожар от непотушенной сигареты. Степан, пытаясь выбраться через соседский балкон, сорвался с высоты. Шансов выжить у 26-летнего парня не было.

Младшая Соня не повторила судьбу брата и сестры. Она прекрасно училась, окончила музыкальную школу, рисовала, занималась спортом. В детстве снялась у папы в клипе "Душа". В 2003 году Соня Кузьмина стала участницей третьего сезона "Фабрики звезд". Многие тогда обвиняли Первый канал в том, что на проект берут по блату отпрысков звезд, поскольку вместе с Соней в звездном доме оказался Никита Малинин.

До финала Соня не дошла, но зрителям запомнилась. Она была одной из самых ярких участниц проекта. Правда, после окончания шоу девушку накрыло депрессией. Она рассказывала, что в свои 18 лет не была готова к оглушительной славе — когда любой незнакомый человек мог подойти и начать разговор или попросить автограф. Девушке хотелось закрыться где-то в глуши и не выбираться наружу.

Странная ситуация получилась с гастролями выпускников "Фабрики". Ребят повезли по городам и весям. Соня признается: порой они не понимали, в каком городе сегодня очутились, ночуя не столько в гостиницах, сколько в автобусе по дороге. Не выдержав этой гонки, она попросту сбежала, бросив команду. Говорит, конечно, ее этот поступок не красит, но тогда она просто не смогла иначе.

После этого Соня Кузьмина на некоторое время пропала из публичного поля зрения. Лишь пару лет назад певица приняла на шоу, которое было посвящено ее отцу. Выяснилось: музицировать, петь и сочинять песни Соня не бросила. Она периодически выходит на сцену вместе с папой, а также выкладывает записанные композиции в соцсети и на собственный ютуб-канал под названием "Соня Цветомузыка".

Сейчас Кузьминой уже 41 год. Софья переехала в Объединенные Арабские Эмираты пару лет назад, но о родине она не забывает, живя на две страны. В Дубае дочь Владимира Кузьмина снимает квартиру и мечтает когда-нибудь приобрести там собственное жилье. На переезд Софью сподвиг брат Никита, который еще раньше эмигрировал в ОАЭ.

"Мама не хотела, чтобы я переезжала. Ей, наверное, как любой маме, важно, чтобы я жила поближе к ней. С папой не советовалась, если честно. Я уже большая девочка и принимала это решение самостоятельно", — призналась внезапно Кузьмина.

В ОАЭ она занимается преподаванием вокала. При чем к Соне за помощью обращаются не только русскоговорящие жители Эмиратов, но и местные артисты, а также крупные блогеры.

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На днях Кузьмина опубликовала на своей странице в соцсети фото с отцом. Судя по кадру, выпускница "Фабрики звезд" ничуть не изменилась.