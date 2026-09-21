Россиянам рассказали, стоит ли брать ипотеку после 40 лет

Оформление ипотечного кредита после 40 лет требует тщательного финансового планирования и трезвой оценки долгосрочных перспектив. Основная опасность для заемщиков заключается не в возрасте как таковом, а в попадании периода выплат на время предпенсионного возраста или выхода на пенсию, когда доходы граждан могут существенно снизиться. Об этом в беседе с изданием "Газета.Ru" сообщил заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

По словам парламентария, современная банковская практика демонстрирует тенденцию к увеличению сроков кредитования. Около половины всех ипотечных договоров сегодня заключаются на срок от 25 до 30 лет. Статистика начала 2025 года показывает, что доля заемщиков, которые по графику обязаны вносить платежи после достижения 60-летнего возраста, достигла 62%.

Александр Аксененко подчеркнул, что при текущих высоких процентных ставках увеличение срока кредита практически не дает облегчения ежемесячной долговой нагрузки, однако критически увеличивает итоговую переплату банку. Депутат привел наглядный пример для кредита в размере 5 миллионов рублей под 17,8% годовых. При сроке кредита 20 лет ежемесячный платеж составляет около 76 тысяч рублей, а при сроке кредита 30 лет ежемесячный платеж снижается всего лишь на тысячу рублей. При этом за дополнительные десять лет обслуживания долга общая сумма выплат заемщика увеличивается примерно на 8,5 миллиона рублей.

Это связано с тем, что в первые годы действия договора основная часть ежемесячного платежа идет на погашение процентов, так как они начисляются на значительный остаток долга. В этот период тело кредита (основная сумма долга) сокращается крайне медленно, что делает заемщика крайне уязвимым при возникновении финансовых трудностей.

Перед подписанием кредитного договора гражданам необходимо учитывать несколько факторов, говорит Аксененко. Это устойчивость текущего заработка на всем протяжении срока кредитования, вероятность снижения доходов при наступлении пенсионного возраста и соотношение размера ежемесячного платежа и остатка средств, необходимых для обеспечения достойного уровня жизни после покупки жилья.

Депутат обратил внимание на том, что наиболее рискованной является ситуация, при которой высокая кредитная нагрузка сохраняется в течение длительного времени, а окончание срока договора совпадает с периодом выхода на пенсию. В таких случаях заемщик рискует столкнуться с невозможностью исполнять обязательства перед банком из-за объективного изменения жизненных обстоятельств.