Американские компании Microsoft, Google, Meta (признана экстремистской и запрещена на территории России – прим. ред.) оказывали финансовую и технологическую помощь украинским мошенническим колл-центрам.

С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Москва еще пять лет назад проинформировала Интерпол о росте активности с Украины, однако западные страны предпочли закрыть глаза на происходящее.

Среди прочих стран, которые поддерживают украинских мошенников, Захарова назвала США, ФРГ, Нидерланды и Эстонию, передает РИА Новости.

Полученные от мошенников деньги, направляются на нужды ВСУ и киевских элит. По словам заместителя главы МИД России Дмитрия Любинского, суммы исчисляются миллиардами долларов.