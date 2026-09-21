Остался месяц: правила осенней посадки деревьев и кустарников, которые нельзя игнорировать

Дачный сезон ещё не закончился, а многие садоводы уже вовсю строят планы на следующее лето. Ведь в сентябре в питомниках и на рынках можно выбрать недорогие саженцы на любой вкус. Как обеспечить сортовой малине или молодой яблоне хорошую зимовку после осенней посадки?

Выбирайте правильные саженцы

В сентябре-октябре лучше сажать морозостойкие сорта семечковых культур и ягодные кустарники. Поэтому яблони, груши, айву, смородину, крыжовник или малину, особенно если они выращены в местных питомниках, можно брать и не сомневаться. Из декоративных растений хорошо приживаются берёза, каштан, клён, липа, ива и почти все хвойные.

Покупку абрикосов, персиков, вишни, черешни, сливы или миндаля многие агрономы рекомендуют отложить до весны. Всё потому, что, если ошибиться со сроками посадки, молодые деревья не успеют нарастить нужное количество тонких корней и замёрзнут зимой. Кроме того, неизвестно, как поведут себя в первые холода теплолюбивые саженцы, выращенные в других регионах.

Обращайте внимание на состояние почек и побегов

Осенью можно сажать только растения, которые уже остановились в росте. У них должны быть одеревеневшие побеги и полностью сформировавшиеся почки. Также некоторые эксперты отмечают, что перед тем как деревце выкопали на продажу, оно должно самостоятельно сбросить листья. Так что саженец покрытый свежей или пожухлой зеленью, покупать точно не стоит.

Тщательно следите за сроком посадки

Молодым деревьям и кустарникам нужно время, чтобы обосноваться на новом месте. Поэтому в центральной полосе саженцы с открытой корневой системой лучше посадить до 10 октября. Тогда им хватит тёплых дней для формирования новых корешков и запуска подземной части на полную мощность. Однако всё зависит от погоды. Если по прогнозам не будет заморозков до самого ноября, с высадкой можно немного повременить.

Используйте только фосфорные удобрения

Почти все садоводы вносят подкормки в посадочную яму. Но осенью с ними нужно быть осторожнее. Высокая концентрация калия, кальция или азота плохо скажется на корнях растения и может их сильно обжечь. В итоге саженец погибнет. Поэтому важно помнить, что навоз, перегной, куриный помёт, золу или известь закладывать в посадочную яму нельзя.

А вот фосфорные добавки не причиняют системе вреда даже в больших объёмах и помогают саженцам активно наращивать новые корешки. У них довольно долгий период действия и к весне у растения ещё будет небольшой запас питания. Кроме монофосфата, в яму перед посадкой можно добавить раствор любого корнеобразователя. Просто разведите его по инструкции и полейте грунт.

Не оставляйте саженцы без защиты

После посадки растения подготовьте его к будущим холодам. Сначала замульчируйте приствольный круг соломой, торфом, перегноем или опилками. Толстый слой органики защитит корни от морозов, а весной не даст земле пересохнуть.

Кроме того, стоит побелить молодой ствол, чтобы зимой кора не пострадала от солнечных ожогов. Для этого выбирайте специальную водоэмульсионную краску или обычную побелку. Дополнительно можно добавить в неё любой фунгицид, который защитит деревце от вредителей.

Последний важный шаг — сделать опоры и уберечь крону от снега

Саженец не должен сильно раскачиваться на ветру, так как это помешает процессу укоренения. Чтобы этого избежать, привяжите его к устойчивым опорам или сделайте несколько растяжек. Также после первого снега обвяжите крону шпагатом, чтобы осадки не поломали тонкие ветки.