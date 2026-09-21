Акиньшина показала, чем смогла завлечь Козловского

Оксана Акиньшина расцвела после того, как вышла замуж за Данилу Козловского и родила от него сына. В этом уверены многочисленные поклонники, увидевшие свежую фотографию известной актрисы.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Оксана Акиньшина опубликовала снимок, на котором предстала в купальнике. Известная артистка продемонстрировала прекрасную форму. Поклонники рассыпались в комплиментах, причем не остались в стороне и представители отечественного кинематографа.

Свое восхищение выразили Катерина Шпица, Анастасия Уколова, Ольга Филиппова и другие. Отметился в комментариях и сам Данила Козловский.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

К слову, недавно стало известно, что модель Ольга Зуева подала в суд на Данилу Козловского. Она потребовала от актера алименты.

Шесть лет назад Ольга Зуева родила Даниле Козловскому дочь Оду Валентину. Интересно, что малышка появилась на свет в США, где постоянно проживает модель. Регулярно Козловский мотался за океан, чтобы провести время с любимой дочкой, ведь вскоре после ее рождения актер и модель расстались. Более того, он финансово поддерживал наследницу.

Однако теперь Зуева подала на алименты, причем сделала это в Москве. Интересно, что Данила Козловский опроверг слова бывшей возлюбленной, но та назвала конкретную дату, когда перестали приходить деньги от артиста - с 4 июня. В результате разразился скандал. Общественность возмутилась и с критикой обрушилась на актера.

Отметим, что сейчас Данила Козловский женат на актрисе Оксане Акиньшиной. В мае она родила ему сына Лео. Мальчик появился на свет в одном из самых престижных роддомов России.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>