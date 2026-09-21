Памфилова объявила предварительные итоги выборов в Госдуму

В Центризбиркоме озвучили предварительные итоги выборов в Государственную думу. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, явка в эту кампанию стала рекордной — отдать свой голос пришли 59,32% избирателей.

По итогам подсчета 95,18% бюллетеней, больше всего голосов набирает "Единая Россия". За партию проголосовали 57,83% избирателей. Кроме того, "Единая Россия" лидирует в 208 одномандатных округах.

Партия предварительно получает 355 депутатских мест в Госдуме из 450.

На втором месте — КПРФ. За компартию отдали свой голос 13,81% избирателей. ЛДПР набрала 8,98%, "Новые люди" получили 7,96% голосов.

"Справедливая Россия", по предварительным данным, не набирает необходимых пяти процентов для прохождения в Госдуму. При этом, отметила Памфилова, подсчет не завершен и у партии еще есть шанс.

Окончательные итоги выборов озвучат 25 сентября, подытожила глава ЦИК.