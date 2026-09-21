Поргина пристыдила сына Чуриковой, который не установил памятник на ее могиле: "Что же ты делаешь, Ванечка?"

Прошло три года как не стало легендарной актрисы Инны Чуриковой и ее мужа, известного режиссера Глеба Панфилова. Она умерла в январе 2023 года. Супруг пережил ее чуть более чем на полгода. Его не стало в августе 2023 года. Однако до сих пор на их могиле нет памятника.

Сейчас там только черная мраморная плита на земле, на которой лежат два портрета. Многие поклонники недоумевают: это такой памятник установили или недоделка. Однако в театре "Ленком", где много лет служили Чурикова и Панфилов, утверждают, что на могиле должен быть установлен памятник, но его нет, потому что единственный сын актрисы и режиссера Иван Панфилов никак не может утвердить проект.

Ситуацию прокомментировала вдова прославленного актера Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина. "Должен стоять памятник. У великой актрисы должен стоять памятник, который бы отвечал ее чувствам, словам каким-то. Она же была великой актрисой. Ну, что же ты делаешь, Ванечка?" - задала риторический вопрос Поргина.

По словам артистки, ей "просто стыдно" за то, что наследник сам не озабочен этим вопросом, передает Teleprogramma.org. Тем более ситуация выглядит странно, что "Ленком" выразил готовность взять решение всех проблем на себя.

Сообщается, что в настоящее время 48-летний сын Инны Чуриковой и Глеба Панфилова живет за границей. Он находится в Дубае и не торопится приезжать в Россию, чтобы решить все дела с последним пристанищем своих родителей. По слухам, сын-мажор прожигает жизнь и наследство знаменитых отца и матери.

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