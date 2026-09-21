Песков: подвижек в переговорах по Украине пока нет

Речь о возобновлении трехсторонних переговоров с участием РФ, США и Украины по урегулированию украинского конфликта пока не идет.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москва ждет, когда переговорный процесс возобновится именно в таком формате.

"Нет, никаких подвижек нет", - сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Тем временем Россия продолжает проведение СВО и добивается поставленных целей, отметил Песков.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам и ей "есть что сказать".