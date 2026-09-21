Молоденькая помощница, новый директор: всплыли детали расставания Стаса Михайлова с женой

В Сети распространились слухи о проблемах в семейной жизни известного певца Стаса Михайлова. Якобы супруга Инна ушла от артиста.

Все началось с того, что в официальном аккаунте Инны Михайловой в запрещенной социальной сети "Инстаграм" появилось сообщение, в котором якобы сама Инна объявила, что они со Стасом "больше не вместе", а также назвала супруга "человеком-фейком".

Особо наблюдательные фанаты обратили внимание, что жена по какой-то причине буквально высмеивает его "сольник", который запланирован на декабрь: ставит реакции "клоун" и "обезьянку, закрывающую лапками глаза". Более того, Инна объявила, что больше не отвечает за образ Стаса.

В кулуарах судачат, что не просто так Михайлова набросилась на шоу супруга. До недавнего времени именно Инна была главнокомандующим в команде Стаса и даже ездила с ним на гастроли. Как говорили экс-сотрудники, "там такая жена, что и месяц не продержишься".

Однако в последнее время команда Михайлова сильно поменялась. Так, ушел давний директор, которого Инна Михайлова обожала, - теперь вместо него некий Алексей Кудинов. Сменилась личная помощница Стаса Михайлова: на ее место пришла Елена Давидович. Это ближайшее окружение, которое и отвечает за шоу, образ, имидж и прочее.

Не исключено, что именно с новой командой Инна не поладила, и профессиональный скандал перерос в семейный. Хотя каких-то пару месяцев назад супруги отмечали годовщину брака и обожали друг друга в соцсетях, отмечает "Светский хроник".

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