Полина Диброва дерзко поставила на место закатившую скандал Елену Товстик: вот что она сказала

Дмитрий и Полина Дибровы расстались летом 2025 года. Жена телеведущего ушла из их большого семейного дома в съемный особняк к бизнесмену Роману Товстику. Миллиардер ради Полины оставил жену Елену и шестерых детей. Телеведущий с пониманием отнесся к решению жены и не стал препятствовать разводу. При этом в семье Товстиков до сих пор кипят страсти. Елена не смирилась с тем, что муж ушел от нее к другой женщине.

Брошенная многодетная мама на своей странице в соцсети разоблачает соперницу. Елена заявила, что Полина хитростью проникла в ее семью и разрушила брак. Товстик также уверяет, что Диброва развращает ее детей, которые решили жить с отцом.

Полина долгое время терпела нападки, но когда Елена затронула детей, Диброва взорвалась. Бывшая жена шоумена дерзко поставила Товстик на место. Полина пошла в суд.

"Больше года я терплю нападки со стороны гражданки Елены. Понимая ее непростую жизненную ситуацию, я молчала. Но когда вопрос коснулся не меня, а моих детей — молчать я не буду. За клевету придется ответить", — пояснила Диброва.

Полина заявила, что "гражданка Елена" не ответила на ее предупреждения, поэтому у нее не осталось другого выбора кроме как обратиться в суд. "До встречи в суде! Я считаю, что любого рода клевета и оскорбления должны быть наказаны", — резюмировала ростовская красавица.