Более 260 малышей из группы риска получили помощь благодаря проекту "Ранняя помощь"

Более 260 малышей из группы риска смогут пойти в обычные детские сады благодаря столичному проекту "Ранняя помощь". Его подопечные - дети, которые появились на свет с низкой массой тела, раньше срока или пережили критические состояния при рождении.

Проект помогает малышам достичь состояния, соответствующего возрастной норме. Для этого с ними работают самые разные специалисты.

"Важно, что это не только мультидисциплинарная команда врачей, которая работает на базе крупнейших детских стационаров, но и команда специалистов в области социальной защиты. Это и логопеды, и дефектологи, и специалисты по лечебной физкультуре, то есть всё, что сопровождает ребёнка с точки зрения реабилитации", - сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.