Как не стать жертвой недобросовестных реставраторов: советы экспертов

Более двадцати человек пострадали от действий реставратора-афериста. Схема простая. Лжемастер получал оплату и забирал изделия, но заказы так и не были выполнены. Жертвы афериста пытались добиться справедливости через суд, но это пока ни к чему не привело.

Реставрацию дверей и оконных рам в купленной недавно квартире Михаил доверил мастеру Олегу. Нашёл его в интернете. Более чем за миллион рублей тот взялся за работу, однако вскоре начались тревожные сигналы. Олег редко выходил на связь и не отправлял обещанные фотоотчеты. В итоге сроки все вышли, а яркие стены, изящные люстры и потолочная лепнина по-прежнему соседствуют с пустыми дверными проёмами.

Позже супруги узнали - от действий реставратора пострадали ещё более 20 человек. Сценарий всегда одинаковый: Олег получает деньги, забирает окна и двери, а затем бесконечно тянет время. Некоторым заказчикам удавалось вернуть свои вещи, но в еще худшем состоянии. При этом в соцсетях лжемастера образцовая картинка. Там он проводит конкурсы, хвастается результатами работ и объясняет, почему его услуги стоят так дорого. Теперь в его профиле регулярно появляются новые ролики - уже с оправданиями.

Некоторые пострадавшие судились с Олегом, но исполнять решения суда мужчина не торопится, якобы средств на это нет.

"Единственной сатисфакцией остаётся привлечение его к уголовной ответственности. Он должен вернуть то имущество, которое ему передали заказчики. Если он его не вернул, это будет статья 160-я: это присвоение или растрата", - рассказал Матфей Свиридов, юрист.

Кому-то вернуть своё неотреставрированное имущество всё же удалось, например, Ирине. Девушка снова доверилась объявлению в сети и отдала вещи в другую мастерскую. Новые рабочие взяли предоплату и пошли по стопам предшественника: на связь не выходят, а ценное дерево возвращать отказываются.

Чтобы не стать жертвой недобросовестных реставраторов, эксперты советуют тщательно их проверять. Самый надёжный способ - заглянуть в официальный реестр Министерства культуры. На сайте ведомства собрана база проверенных специалистов. Попасть туда без профильного образования невозможно: в списке есть как начинающие мастера, так и признанные эксперты с портфолио.

"Можно найти конкретного человека и уточнить, действительно ли он аттестован. Эта аттестация обязательна для всех, кто работает с предметами музейного фонда и памятниками архитектуры. Для каких-то частных заказов и того, что мы называем антиквариатом, она, конечно, не обязательна, но убедиться в профессионализме человека, мне кажется, проще всего именно так", - рассказала Макарова Анастасия - Ученый секретарь Государственного научно-исследовательского института реставрации, художник-реставратор первой категории.

Ещё один вариант - обратиться в художественный или краеведческий музей. Местные сотрудники редко, но всё же соглашаются помочь. При выборе же частной фирмы нужно обязательно изучить её историю: главным знаком качества станет опыт работы с музейными фондами.