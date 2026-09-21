Новые соседи и слышать не хотят о Меган Маркл: вот что их раздражает

Герцог и герцогиня Сассекские вернулись в родную страну принца Гарри в августе — спустя шесть лет после того, как супруги уехали в США, чтобы начать новую, финансово независимую жизнь. Теперь им нужно с нуля налаживать свой быт.

При этом Меган придётся приложить дополнительные усилия, чтобы её приняли в новом социальном окружении в Великобритании. По слухам, семья расположилась в Котсуолдсе — фешенебельном районе недалеко от Лондона, среди соседей Сассекских Виктория и Дэвид Бекхэм.

Как пишет Telegraph, завоевать место в кругу жителей Котсуолдса Гарри и Меган будет "намного сложнее", чем всё, с чем им приходилось сталкиваться прежде, поскольку местные жители относятся к ним, и особенно к Маркл, далеко не благосклонно.

"Меган придётся вести настоящую битву, чтобы добиться признания в Котсуолдсе. На прошлой субботней вечеринке одна из моих знакомых провела эксперимент: „Я села рядом с местными и начала говорить о Меган, и один из них чуть не ушёл. Он сказал: „Если ты ещё раз произнесёшь это слово…“ Так что дело было не просто в „Мы не хотим иметь с ней ничего общего“, а в „Не унижай мой дом, даже упоминая об этом“" — рассказала корреспондент Telegraph.

Люди наслышаны о том, как Сассекские вели себя в Америке, к тому же многие поддерживают королевскую семью. Из солидарности с Уильямом и Кейт британцы не хотят находиться рядом с Гарри и Меган. Также народ раздражает, что в их тихий район Сассекские привезли своих охранников на огромных автомобилях, а кроме того, теперь в Котсуолдсе полно папарацци.