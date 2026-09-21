Российские войска взяли под контроль села Польная и Новоалександровка Харьковской области.

Населенные пункты освободили подразделения группировки войск "Север", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Взятие этих двух сел усложнит снабжение по воздуху группировки ВСУ, которая зажата в Волчанском котле.

Тем временем наши военные продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля в Харьковской области.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы освободили Лошаково и Комиссарово в Харьковской области, Зелёную Диброву в Запорожской области, Марьевку и Гулево в ДНР.