Мать и Владимир Кличко не пришли на похороны актрисы Хайден Панеттьери

Звезда сериала "Нэшвилл" Хайден Панеттьери скончалась 16 августа. Но лишь спустя месяц с лишним актрису предали земле.

Закрытая церемония состоялась в церкви Malibu Pacific Church. На траурном мероприятии собралось около 150 человек: близкие друзья и голливудские коллеги Панеттьери. Среди присутствовавших были Пэрис Хилтон, Руби Роуз, Эван Росс, а также партнеры по сериалу "Нэшвилл" Конни Бриттон, Джонатан Джексон, Сэм Палладио и Чарльз Эстен, который во время службы исполнил одну из песен, что Хайден когда-то пела в этом проекте. Гости произносили прощальные речи, а у стен церкви в небо выпустили белых голубей.

Интересно, что на похоронах не было матери Хайден Лесли Фогель. Ранее актриса признавалась, что у них крайне напряженные отношения. Кроме того, отсутствовал отец единственного ребенка Панеттьери, ее бывший жених Владимир Кличко, передает Woman.ru. Впрочем, на мероприятии не было и ее последнего возлюбленного Брайана Хикерсона. Говорят, его специально не позвали, потому что фанаты не раз обвиняли его в рукоприкладстве по отношению к Хайден.

Напомним, 14 сентября полиция назвала официальную причину смерти бывшей невесты Владимира Кличко. Сердце Хайден Панеттьери остановилось из-за приема поддельной таблетки со смесью запрещенных веществ.

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