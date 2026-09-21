Дочь актрисы Тамары Акуловой Анну Шерлинг тайно похоронили в Москве

Лишь на днях стало известно о смерти актрисы Анны Шерлинг. Ей было 46 лет.

Анна Шерлинг родилась 21 июня 1980 года в Москве в знаменитой творческой семье. Ее мать — советская актриса Тамара Акулова, сыгравшая в таких фильмах как "Бедная Маша", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго", "В поисках капитана Гранта", "Воскресный папа" и многих других. Отец Анны — композитор Юрий Шерлинг, заслуженный деятель искусств РСФСР. Тамара Акулова и Юрий Шерлинг поженились в конце 1970-х, но из-за разницы в возрасте и разных взглядов на жизнь их брак распался уже через четыре года. На тот момент маленькой Ане было два года.

Единственная дочь Тамары Акуловой получила блестящее образование. Она окончила МГИМО и ГИТИС. Анна Шерлинг снялась в ряде фильмов, стала работать ведущей на телевидении. Однако главным для нее была семья. В 2008 году она вышла замуж и родила четверых детей.

Со стороны казалось, что жизнь Шерлинг полная чаша. Артистка старалась не терять оптимизма, однако лишь самые близкие знали, какой ценой ей это дается. Дело в том, что Анна долго и тяжело болела. Именно тяжелая и продолжительная болезнь стала причиной смерти 46-летней Шерлинг. О том, что ее не стало, сообщил убитый горем отец. Трагическое событие случилось 16 сентября.

А уже через пару дней Анну похоронили на Химкинском кладбище. О смерти Шерлинг стало известно только после ее похорон, отмечает Woman.ru. Мать Анны, Тамара Акулова, пережила свою дочь. Ей 69 лет. Она по-прежнему преподает во ВГИКе и иногда снимается в кино.

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