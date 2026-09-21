"Справедливая Россия" преодолела пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму

В России подводят итоги выборов в Государственную думу девятого созыва. К этой минуте обработано свыше 96 процентов протоколов. Уверенное лидерство у "Единой России". Также в нижнюю палату парламента проходят КПРФ, ЛДПР и "Новые люди". По-прежнему сохраняется интрига вокруг партии "Справедливая Россия", чей результат балансирует на грани 5-процентного проходного барьера. В целом же, по данным Избиркома, нынешняя избирательная кампания отличается рекордной явкой. Вся информация о выборах в режиме реального времени стекается в ЦИК.

Честные, прозрачные конкурентные - так единодушно оценивают прошедшие выборы российские и международные наблюдатели. Всего за ходом голосования в течение трех дней следили 330 тысяч представителей политических партий и общественный организаций, в том числе более 1100 из 152 государств, а также от ШОС и СНГ.

Рекордные цифры за всю историю избирательных кампаний в стране. Превысила показатели прежних лет и явка. На выборах в Госдуму в 21 году она была около 52 процентов, сейчас - почти 60. Как сообщили в Центризбиркоме, за три дня в голосовании приняли участие 62 миллиона 600 тысяч Россиян.

Глава ЦИК назвала прошедшую кампанию самой тяжелой из-за беспрецедентного уровня внешних угроз. На избирательную систему зафиксированы мощнейшие атаки. Все они были отражены. На выборах в Госдуму избиратели голосовали за представителей 10 политических партий. Лидером стала "Единая Россия", набрав почти 58 процентов голосов. Партия побеждает также и в 208 одномандатных округах и сможет сформировать в Госдуме крупнейшую фракцию - 355 мест. При этом 49 мандатов получат участники СВО.

"Всё, что касается нашего единства - на него постоянно было покушение. Но мы видим, что это сыграло совершенно иную роль. Мы ещё больше сплотились вокруг президента, вокруг флага", - отметил Владимир Якушев, секретарь Генерального совета партии "Единая Россия".

Пятипроцентный барьер, дающий право прохождения с состав Госдумы, преодолели также КПРФ, ЛДПР и "Новые люди". Партия улучшила свой результат по сравнению с 21 годом, когда впервые участвовала в выборах. Выросло число сторонников и у ЛДПР.

"Для нас - это первые выборы, которые мы прошли без Владимира Вольфовича Жириновского. И мы увеличили свой результат, хоть и не настолько, как предполагали, но увеличили по сравнению с 2021 годом, где Владимир Вольфович вел избирательную кампанию и являлся ее главным координатором", - отметил Леонид Слуцкий, председатель ЛДПР.

По итогам выборов КПРФ предварительно получит в Думе 40 депутатских мест, ЛДПР - 25. Партия "Новые люди" займёт 20 кресел. До последнего держалась интрига: преодолеет ли пятипроцентный барьер "Справедливая Россия"? И вот после обработки почти 97 процентов бюллетеней стало ясно – партия, как и раньше, будет представлена в Госдуме.

В целом, единый день голосования - это 2200 избирательных кампаний, 21 тысяча кандидатов на депутатские мандаты разного уровня и выборные должности в 85 субъектах Федерации. В 21 регионе прошли прямые выборы губернаторов. В 13 - победили действующие главы и исполняющие обязанности. Большинство - представители "Единой России". В двух регионах победу одержали члены КПРФ.

Как сообщили сегодня в ЦИК, официальные итоги единого дня голосования будут подведены 25 сентября.