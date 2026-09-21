Глава Федеральной таможенной службы доложил Путину о работе ведомства

Сегодня Владимир Путин принял в Кремле руководителя Федеральной таможенной службы. Валерий Пикалёв доложил президенту о результатах работы ведомства.

В октябре ФТС исполняется 35 лет. И в юбилейный год российская таможня демонстрирует отличные результаты. В первую очередь, по внедрению новых технологий. Автоматизация и цифровизация ускоряют и упрощают все таможенные операции - от работы с документами до сокращения пребывания транспорта в пунктах пропуска. Это отражается на росте прямого импорта и доходов бюджета.