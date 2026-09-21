Врачи ГКБ им. Демихова несколько месяцев боролись за жизнь пациента с язвой и перитонитом

Сергей Жоров - звезда этого реанимационного отделения. За его жизнь врачи и медсестры боролись полгода. Поэтому каждое самостоятельное движение пациента - награда за их труд.

До того, как попасть в больницу, Сергей весил 160 килограммов. Мечта сбросить вес сбылась, но очень дорогой ценой.

"В течение четырех дней до поступления к нам у него появились боли в животе. Больше преимущественно в желудке. Он поступил к нам уже с более разлитой болью в животе, была диагностирована перфоративная язва", - отметил Николай Абрамкин, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для больных гнойной хирургии № 6 ГКБ им. Демихова.

Язву ушили. Но предстояло еще очистить брюшную полость от разлитого перитонита. Состояние было критическое. Врачи боролись за жизнь Сергея два месяца.

"Перитонит - это тяжелое заболевание, которое, помимо брюшной полости, по сути своей, выключает и остальные органы. В его ситуации все осложнилось септическим шоком", - пояснил Николай Абрамкин.

К моменту, когда угроза жизни пропала, появились другие проблемы. Зависимость от аппарата искусственной вентиляции легких, потому что межреберные мышцы перестали нормально функционировать. Появились пролежни. А потом к этому букету подключилась и пневмония.

К восстановлению организма подключились и другие специалисты. Энодокринолог, психолог. День, когда Сергея наконец-то отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, для врачей и медсестёр был как праздник. Сергей тоже за эти полгода стал воспринимать врачей как родственников. Но все же хочет побыстрее домой.

Чтобы восстановиться, нужны регулярные тренировки. Его реанимационная палата похожа на спортзал. Три раза в день он занимается физкультурой. Есть и еще одна проблема - пролежни. С ними сейчас помогает справиться специальный матрас.

"Он воздушный, мягкий. Регулируется именно под вес пациента. Данные матрасы нам дали на апробации. Отечественный производитель из Санкт-Петербурга", - сообщил Дмитрий Велиметов, старший медицинский брат отделения реанимации и интенсивной терапии №6.

И хотя впереди еще долгий путь восстановления, главное, что сейчас он уже в руках самого Сергея. И каждый новый шаг на тренажере приближает момент возвращения домой.