Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Овны
В общении лучше обойтись без колких шуток и двусмысленных замечаний. Спокойный тон поможет сохранить хорошие отношения и быстрее донести свою мысль.
Тельцы
В личной жизни появится больше энергии и инициативы. Говорите о своих желаниях открыто, но не превращайте разговор в соревнование за последнее слово.
Близнецы
Работа и самочувствие потребуют более внимательного отношения. Распределите нагрузку, добавьте немного движения и не откладывайте отдых до позднего вечера.
Раки
Творческая идея поможет почувствовать себя увереннее. Возьмитесь за дело, которое давно хотелось попробовать, и не оценивайте результат слишком строго.
Львы
Домашние вопросы могут потребовать вашего участия и организаторских способностей. Составьте понятный план и распределите обязанности, не пытаясь все сделать самостоятельно.
Девы
День подскажет, какие задачи пора передать другим. Делегирование освободит время для работы, где действительно нужны ваши знания и внимание, а заодно позволит спокойнее завершить остальные дела.
Весы
Не стесняйтесь говорить о стоимости своей работы и профессиональных условиях. Чёткая формулировка поможет получить более справедливое предложение.
Скорпионы
Венера в вашем знаке усиливает притягательность, а день поддерживает личную инициативу. Действуйте уверенно, но сначала убедитесь, что вами руководит интерес, а не желание что-то доказать.
Стрельцы
Полезно разобраться с привычками и мыслями, которые мешают двигаться дальше. Замените одну устаревшую установку на конкретное действие в поддержку себя.
Козероги
Общение с единомышленниками может открыть новые возможности. Напомните о себе, присоединитесь к совместному проекту или познакомьтесь с человеком из интересной вам сферы.
Водолеи
Луна в вашем знаке добавляет решительности и желания действовать по-своему. В работе выберите главную цель и направьте силы на неё, не распыляясь на мелочи.
Рыбы
Мысли об учёбе или путешествии заслуживают практического продолжения. Изучите программу, маршрут или стоимость и определите первый реальный шаг, который сможете сделать уже на этой неделе.