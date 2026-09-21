Вся опухшая, голоса нет: вот что случилось с Анной Семенович на вечеринке в честь помолвки

Анна Семенович выходит замуж. 12 сентября певица объявила о помолвке с бизнесменом Денисом Шреером, показав кольцо на безымянном пальце. Для артистки этот брак станет первым.

Предложение Денис сделал дома на кухне. По словам Семенович, Шреер неожиданно остановил ее и сказал, что хочет задать "последний вопрос". А затем спросил, станет ли она его женой. "Я расплакалась. Так было трогательно", — рассказывала певица.

В минувшие выходные Анна собрала друзей, чтобы отметить помолвку. Вечеринка удалась, но теперь певице нужно пару дней, чтобы прийти в себя.

"Погуляли мощно, голоса нет. Я опухшая после выходных, но очень счастливая. Знатно погуляли помолвку, что уж говорить, три дня гудели. <…> Завтра уже буду хороша. Слушайте, первая помолвка, можно сказать. Надо было нормально отметить!" — поделилась Анна.

Напомним, что отношения Анны и Дениса долго обсуждали из-за затянувшегося развода бизнесмена. Только в марте 2026 года артистка сообщила, что ее возлюбленный официально свободен.

Семенович признавалась, что не мечтает о грандиозной свадьбе на сотни гостей и предпочла бы отметить событие в кругу близких. После помолвки исполнительница также обратилась к женщинам, которые переживают из-за возраста. Анна напомнила, что встретила Дениса уже после сорока лет, и дала понять: свою любовь можно найти тогда, когда совсем этого не ждешь.