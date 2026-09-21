"Могут быть необратимые нарушения": специалист предупредил Сати Казанову, которая посадила дочь на вегетарианскую диету

На днях Сати Казанова рассказала, что приучает дочь к вегетарианству. Известная певица подчеркнула, что внимательно следит за здоровьем малышки, ребенок регулярно проверяется и все показатели в норме. Однако многие интернет-пользователи все равно раскритиковали артистку. Они высказали мнение, что ограничивать ребенка в питании неправильно, и в будущем это может обернуться серьезными проблемами.

Ситуацию прокомментировала Елена Милаева, эксперт по питанию и здоровью детей, специалист по коррекции пищевого поведения. Она отметила, что в теории вегетарианская и особенно веганская диета у детей возможна, но только при при условии внимательного медицинского контроля, составления рациона детским диетологом или нутрициологом и при обязательной фармакологической поддержке.

"Однако на практике это чаще всего вариант с неоправданно высокими рисками: для растущего организма это плохой и опасный выбор, так как могут быть необратимые нарушения в развитии ребенка", - отметил специалист.

Эксперт объяснил, что детский организм находится в фазе активного роста и ему нужны материалы для "строительства" организма. У детей высокая потребность в калориях и белке на килограмм веса, но при этом маленький объем желудка. В свою очередь, растительная пища богата клетчаткой и водой, но имеет низкую калорийную плотность. В результате, ребенок быстро физически наполняет желудок, чувствует сытость, но не добирает критически важные калории и полноценный белок. "Это прямой путь к задержке физического развития (гипотрофии), слабости и частым болезням", - предупредила Милаева.

Она нашла рацион, которым Сати Казанова кормит дочь, "вполне хорошим вариантом вегетарианского питания", но отметила, что проблемы могут наступить лишь со временем и незаметно. "Дефициты на вегетарианском рационе накапливаются медленно и скрыто, проявляясь только тогда, когда компенсаторные механизмы организма исчерпаны", - заключил специалист.

По мнению эксперта, физиологически наиболее адекватным, безопасным и предсказуемым для ребенка является сбалансированный всеядный рацион, передает Woman.ru.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>