Следы крови и шок опытных спасателей: новые данные в деле пропавших год назад Усольцевых

28 сентября прошлого года в тайге пропала семья Усольцевых. Супруги Сергей и Ирина с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой отправились в однодневный поход к горе Буратинка и больше их никто не видел. До сих пор следы семьи не найдены.

Правоохранители уверены, что туристов нет в живых. А в Сети строят самые разные версии произошедшего, активно обсуждаю, что Усольцевы могли сбежать. Друг семьи Валентин Дегтерев ведет собственное расследование. Он тщательно изучает фотографии с места поиска туристов. На некоторых снимках, сделанных в октябре 2025 года Валентин заметил следы крови.

"Я просто убрал помехи от цифровой камеры и увеличил яркость. Несмотря на уверения спасателей, это место никто не проверил. Хотя эта обычная тропа до горы Мальвинка. Она даже помечена краской на деревьях. Отдельно там лежит небольшая бутылочка зеленого стекла, вещи выпали, видимо", — заявил Дегтерев.

Знакомый Усольцевых уверен, что и бутылка, и красные следы оставлены семьей. "Может, пора действительно проверить это место?! Кости, возможно, еще там. Да и следы крови и вещи там точно есть. Шанс найти Усольцевых есть!" — отметил Валентин.

Дегтерев считает, что семью туристов разорвал медведь. В свою очередь основатель поисково-спасательного центра "Рысь" Андрей Ермолаев предположил, что из-за непогоды могло произойти несчастье с Сергеем, после чего Ирина и Арина заблудились. При этом назвать что конкретно случилось, опытный спасатель не смог. Ермолаев шокирован исчезновением Усольцевых.

"Мне лично непонятно, куда они пропали, что найти их так тяжело? Силы были брошены приличные. И никаких следов. Вот это очень сильно смущает. <…> Я не верю, что все сразу погибли. Все равно был какой-то шанс увидеть тепло. Там достаточно открыто", — добавил Ермолаев в беседе с "Царьградом".