Президент США Дональд Трамп вновь потребовал от киевского режима прекратить удары по российским энергетическим объектам. По словам источников, американским лидером движут опасения за состояние мирового рынка топлива.

Как пишет Financial Times, эта тема всплыла во время телефонного разговора Трампа с утратившим легитимность президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Соединенных Штатов призвал визави остановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, поскольку такие атаки усиливают дефицит дизельного топлива в мире и приводят к росту цен.

Собеседник издания в Киеве подтвердил, что главной темой созвона Трампа с главарем киевского режима был "дизель, дизель и еще раз дизель".

Неделей ранее Трамп потребовал от киевского режима "прекратить выводить из строя производство дизельного топлива в России", поскольку это создает дефицит дизеля во всем мире. Американский министр энергетики Крис Райт, в свою очередь, заявил, что удары Украины по российским НПЗ стали одним из факторов сокращения объемов мирового предложения дизельного топлива.

Однако источники из числа высокопоставленных украинских чиновников утверждали, что Вашингтон сам помогает украинской армии бить по нефтеперерабатывающим заводам в России — Соединенные Штаты якобы предоставляют Киеву разведывательные данные, которые позволяют обходить российскую систему ПВО.