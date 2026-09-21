Запад пытается использовать свою любимую стратегию "конфликта через посредников". Расчет в том, чтобы позволить своим союзникам и противникам истощить друг друга, а вступить в бой ближе к концу, когда противник уже значительно ослаблен. Но с Россией это план не пройдет, убежден профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Как написал профессор в соцсети X, западные политики делают опрометчивые заявления о войне с Россией. Но победить и уничтожить эту страну не удастся. Российская армия сейчас гораздо сильнее — она больше по численности, закалена в боях и технологически продвинута.

Дизен подчеркнул: это не просто невыполнимая миссия. Война в итоге дойдет до европейских городов и на головы европейцев будут сыпаться "Орешники". Профессор предупредил, что поражение в этом конфликте будет лучшим исходом, поскольку альтернативой ему станет "ядерный дождь". В Москве неоднократно заявляли, что у нее нет планов нападения на европейские страны.