В близком окружении раскрыли правду о расставании Стаса Михайлова с женой

В Сети распространились слухи о проблемах в семейной жизни известного певца Стаса Михайлова. Якобы супруга Инна ушла от артиста.

Все началось с того, что в официальном аккаунте Инны Михайловой в запрещенной социальной сети "Инстаграм" появилось сообщение, в котором якобы сама Инна объявила, что они со Стасом "больше не вместе", а также назвала супруга "человеком-фейком".

Что происходит в семье Михайловых, остается только догадываться. Сами Инна и Стас пока на связь не выходили и комментарии не давали. Но журналисты пообщались с людьми из близкого окружения пары. Те подтвердили, что певец расстался с женой.

Супруга артиста лично подтвердила им печальную информацию. "Мы ей ночью написали, спросили — вас взломали или это все правда? Она ответила, что правда", - сообщил человек, хорошо осведомленный с ситуацией, Starhit.

Ходят слухи, что Инна не приняла новую команду Стаса, с которой он работает. Не исключено, что профессиональный скандал перерос в семейный. Так, ушел давний директор, которого Инна Михайлова обожала, - теперь вместо него некий Алексей Кудинов. Сменилась личная помощница Стаса Михайлова: на ее место пришла Елена Давидович.

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