Собянин: Расходы на развитие в Москве не сокращали даже в кризисные времена

Сегодня стартовал 11-й Московский финансовый форум. В Центральном выставочном зале "Манеж" собрались представители профильных ведомств, эксперты и специалисты из разных регионов.

Главная тема форума в этом году "Устойчивая финансовая система - основа развития страны". В программе - 16 тематический сессий и пленарное заседание. В нём принимают участие министр финансов Антон Силуанов и мэр Москвы Сергей Собянин.

В ходе пленарной сессии Собянин сообщил, что власти Москвы не сокращали расходы на развитие даже в кризисные времена, что позволило добавить больше ресурсов в социальную сферу.

"Чем сложнее кризис, тем, казалось бы, надо более резко уменьшать расходы на развитие. Мы этого не делали. И развитие города, несмотря на все сложности, не останавливалось. Оно набрало такую динамику, которая дала возможность в дальнейшем добавить больше ресурсов в социальную сферу", - сказал мэр столицы.