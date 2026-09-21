Диана Гурцкая вышла к людям с разрывающим сердце заявлением: "Душа плачет"

Диана Диана Гурцкая три года назад потеряла мужа. Петр Кучеренко скончался 20 мая 2023 года во время полета, он возвращался домой из командировки на Кубу. Супругу певицы было 46 лет.

Петра похоронили на Троекуровском кладбище столицы. Спустя полтора года на могиле Кучеренко появился роскошный памятник, поражающий воображение. Монумент напоминает римский дворец с колоннами. Гурцкая лично контролировала процесс создания и установки памятника. Она регулярно появляется на кладбище и приносит на могилу мужа свежие цветы.

Певица все еще переживает трагедию. Но, как призналась сама Диана, не скатиться в глубокую депрессию ей помог другой любимый мужчина. Самым близким человеком для певицы стал ее сын Константин. Только благодаря наследнику артистка старается держаться.

21 сентября Гурцкая и Кучеренко могли бы отметить 21-ю годовщину со дня свадьбы. В важный для нее день Диана публично помянула своего умершего супруга. Артистка вышла к людям с раздирающим душу посланием. Гурцкая на своей странице в соцсети опубликовала фото, на котором они с Петром позируют вместе и улыбаются.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

"21", — коротко подписала кадр исполнительница.

В комментариях под постом поклонники выразили Диане свои соболезнования. "Такие счастливые! Хотелось, чтобы так было вечно; "Сердце разрывается от вашего поста"; "Душа плачет вместе с вами"; "Столько лет вместе, столько прошли, жаль очень. Но жизнь одна, Диана. Добрый, хороший человечек, желаю счастья женского", — пишут пользователи Сети.