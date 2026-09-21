Трамп назвал "лживые СМИ" раковой опухолью

Белый дом не устраивает гонения на свободную прессу. Президент США Дональд Трамп заверил, что такие СМИ он высоко ценит. Гонения устраиваются на лживые СМИ, которые выросли в США, как раковая опухоль, написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что такие средства информации - угроза национальной безопасности, которую нужно остановить сейчас же. Эти СМИ коррумпированы, действуют скоординированно, проникли повсюду и совершенно не управляемы, заявил хозяин Белого дома.

Президент США 18 сентября обвинил некоторые СМИ в распространении ложных сведений о его администрации. Трамп лишил допуска в Белый дом журналистов телеканалов CNN, MS NOW и газеты Politico. Американский лидер предупредил, что список может быть расширен.