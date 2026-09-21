Силуанов раскрыл особенность бюджета России на следующую трехлетку

Проект федерального бюджета на следующие три года является непростым. Об этом рассказал в понедельник, 21 сентября, министр финансов России Антон Силуанов.

Как подчеркнул политик, говоря про работу над бюджетом, "последние годы он всегда был непростым — сейчас он опять такой же", поскольку "задача Минфина всегда заключается в том, чтобы свести баланс".

Силуанов отметил, что "самое главное сейчас — это "задачи обороны, задачи фронта", причем "самое главное — в том, чтобы люди которые живут в нашей стране, не чувствовали некой концентрации ресурсов, чтобы все обязательства выполнялись, жизнь была такая же, как и была раньше в предыдущие года и это нам удалось сделать, надеюсь".

Ожидается, что федеральное правительство уже 24 сентября рассмотрит проект бюджета на 2027-2029 годы, а в Госдуму документ внесут до конца сентября, цитирует Силуанова ТАСС.

Ранее Силуанов подчеркивал, что усиление геополитической нестабильности требует оперативной и гибкой реакции на возможные вызовы в ходе исполнения бюджета. Подтверждая пересмотр ряда бюджетных параметров, политик указывал на необходимость дополнительной концентрации ресурсов на приоритетных направлениях.

При этом власти гарантируют исполнение социальных обязательства в рамках бюджета, а также направляют дополнительные средства регионам по мере необходимости. Так, весной Дагестан и Чечня, пострадавшие от сильнейших паводков, получили из бюджета 2,5 миллиарда рублей на расчистку рек и возведение дамб.