В Турции задержана звезда "Зимородка" Афра Сарачоглу: вот в чем ее обвиняют

В Турции задержана исполнительница роли Сейран в сериале "Зимородок" Афра Сарачоглу. Полиция ждала актрису прямо в аэропорту.

28-летняя Афра отдыхала в Париже, а в это время турецкие правоохранители получили ордер на ее задержание. Сарачоглу узнала о готовящемся следственном мероприятии и опубликовала пост в соцсетях, в котором заявила, что в скором времени вернется в Стамбул для дачи показаний.

"В настоящее время меня нет в Турции из-за заранее запланированной деловой поездки. Для того чтобы восторжествовала справедливость и процесс прошел максимально корректно, я как можно скорее вернусь в свою страну и дам показания в полном сотрудничестве с нашими судебными органами. Я спокойна и полностью уверена, что все прояснится", — написала актриса.

21 сентября Сарачоглу прилетела в Стамбул, полиция ждала актрису прямо в здании аэропорта. Ее отвезли на процедуру медицинского освидетельствования, Афру проверят на запрещенные препараты.

Задержание актрисы прошло в рамках масштабного антинаркотического расследования. Дело завели год назад. Под подозрение попали десятки человек, в основном звезды турецких сериалов. Минувшей весной в рамках расследования была задержана звезда сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел. Она прошла тест на наркотики и сотрудничала со следствием. Позже с Ханде сняли все обвинения.