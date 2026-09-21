Зампред Верховного суда России отправлен в отставку

Отставка заместителя председателя Верховного суда России Юрия Глазова принята Высшей квалификационной коллегией судей. Глазов ранее подал заявление о прекращении полномочий по собственному желанию, передает ТАСС.

Заявление Глазова удовлетворено единогласно, сообщили в коллегии. В Верховном суде он возглавлял судебную коллегию по гражданским делам с 2020 года.

ВККС также рассматривает заявление об отставке от судьи Второго кассационного суда Марии Земцовой. Разрешения покинуть пост просят еще трое судей из регионов. Кроме того, в планах - утверждение состава коллегии Московского областного суда.