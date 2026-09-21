Трамп: конфликт на Украине необходимо завершить

Конфликт на Украине — это "нелепая и нескончаемая война", которую необходимо завершить. С таким заявлением выступил в понедельник, 21 сентября, президент США Дональд Трамп.

Как написал политик в социальной сети Truth Social, от боевых действий на Украине страдает весь мир, поэтому нужно добиться их завершения.

Резюмировал американский лидер фразой: "Какой позор!"

Ранее Трамп утверждал, что добился от киевского режима согласия не наносить удары по российским энергетическим объектам. На симметричный шаг, по словам политика, согласилась и Москва. Однако украинские боевики продолжают бить по нефтеперерабатывающим заводам в России, невзирая на заявления президента Соединенных Штатов.

В Белом доме тем временем заверили, что Вашингтон продолжает предпринимать "невероятно усердные" действия на треке украинского урегулирования. При этом спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер остаются участниками переговоров со стороны США, вопреки слухам о замене переговорщиков.