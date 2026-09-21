В России подводят итоги Единого дня голосования. Все подробности

В России подводят итоги Единого дня голосования. В центре внимания - данные ЦИК о выборах в Госдуму девятого созыва. На эту минуту обработано 97,64% протоколов.

Партия "Единая Россия" набирает 57,97% голосов на выборах в Госдуму по партийному списку, КПРФ - 13,65%, ЛДПР - 8,96%, партия "Новые люди" - 7,9%, партия "Справедливая Россия" - 5,13%.

Что касается остальных политических сил, то у "Партии пенсионеров" - 1,96%, у "Зеленых" - 1,15%, у "Коммунистов России" - 0,84%, партия "Родина" - 0,71%, Партия прямой демократии - 0,35%.

По этим данным уже можно судить о том, как предварительно распределятся кресла в нижней палате парламента. По информации на 11 часов дня у Единой России рекордное число - свыше 350 мест. У КПРФ - 40, ЛДПР - 25, "Новые люди" - 20. У "Справедливой России" - минимум 4. У партии Родина - 1.