Восемь жирафов прибыли в Россию - теперь они будут здесь жить

Они еще не производят такого дикого фурора своим ростом и длинной шеей. Просто молодые. Возраст трех самцов и пяти самок жирафов - от года до двух. Пока едва выше изгороди, но к шести годам подрастут до шести метров. Пять особей уже получили имена: Атеа, Жанна, Аллики, Лола, Лео и Батыр. Сотрудники жирафятника говорят, что пока не отличают их из-за внешней схожести. Но трое уже проявляют собственный характер и выделяются на фоне остальных. Быстрее всех прошли акклиматизацию.

Половой зрелости жирафы достигнут годам к четырем. И тогда, надеются в Казанском зоопарке, их питомцы станут родоначальниками поколения рожденного в нашей стране.

Главный поставщик жирафов в мировые зоопарки - ЮАР. Но в нашей стране, начиная с 2012 года, действовал запрет на ввоз этих млекопитающих из-за ящура. Естественно, с тех пор популяция жирафов у нас не обновлялась.

Восемь особей выловили не в ЮАР, в питомниках соседней Намибии. Межконтинентальный перелет - даже не "бизнес" и не первым классом. Восьмерым вип- пассажирам выделили целый самолет. Часы в воздухе жирафы провели отлично. По приезду в зоопарк были накормлены и помыты. На родине в пищу предпочитают акацию, но уже привыкли и к татарской кухне.

Сейчас жирафы ещё на карантине. Перемигиваются с соседями - зебрами. Скоро придут первые посетители, а весной, когда температура поднимется выше 15 градусов тепла, жирафов переведут в открытые вольеры. В прошлом году в Казань самолетом привезли слонов. В следующем - ожидают носорогов. Уголок африканской саванны в средней полосе России.