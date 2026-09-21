Россияне смогут наблюдать золотую осень в формате "ультра HD"

Золотой осенью в формате "ультра HD" смогут насладиться россияне в последние дни сентября. Грандиозное шоу пообещал жителям России главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик утверждает, что настоящая золотая осень, обманув календарь, наступит на большей части Русской равнины и Урала в последние дни сентября. Небо приобретет глубокий синий оттенок. На его фоне листва будет казаться настолько желтой, что покажется, будто осень включит максимальное разрешение. Как поясняет Тишковец, такой эффект будет достигнут благодаря воздействую блокирующего антициклона, который выступит в качестве атмосферного щита от холодов.

Как ранее объясняли специалисты, листва на деревьях меняет цвет прежде всего из-за сокращения светового дня, однако на скорость процесса и финальный оттенок влияет температура воздуха. Если начало сентября выдается теплым, то листья могут желтеть медленнее, итоговый цвет получается бледнее, а листопад растягивается на более долгий срок.