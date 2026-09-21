А других критикует: вот как на самом деле Лариса Долина поет без фонограммы

Лариса Долина уже несколько лет преподает в институте культуры. Звезда учит студентов эстрадно-джазовому пению. Но так ли хороша сама артистка, как пытается показать? В Сети появилась запись, на которой слышно, как на самом деле поет Долина.

Лариса Александровна заработала себе репутацию довольно высокомерной особы. Звезда критикует молодых исполнителей, да и в шоу "Три аккорда" она свысока общалась с членами жюри. Зрители помнят, как артистка, не всегда на отлично справлявшаяся с композицией, получала высокие оценки. Многие думают, что ей завышали баллы, лишь бы не вызвать на себя гнев народной артистки.

Но Долина не только словом, но и делом давно заткнула рты всем хейтерам. У звезды есть полное право на дерзкие выходки. Талант Ларисы Александровны перекрывает все минусы жесткого характера. Долина не просто так еще в 1998 году получила звание народной артистки.

Несколько лет назад "Авторадио" опубликовало на своей странице в YouTube запись выступления Ларисы Александровны, где она поет без фонограммы. Артистка чисто исполнила довольно сложную композицию, вызвав восторг. Видео набрало почти 4 миллиона просмотров и сотни хвалебных комментариев. А недавно отрывок выступления Долиной завирусился в запрещенной соцсети. Люди снова с восторгом слушали исполнительницу.

"Высочайший профессионализм! Побольше бы сейчас таких талантливых артистов"; "Вот пишут, что она высокомерная через чур, народ!!! Она звезда и не должна каждому встречному поперечному улыбаться"; "До слёз до мурашек"; "Каждая нота в богатейшем тембре! Уникальный голос!" — пишут слушатели "Авторадио" в комментариях.