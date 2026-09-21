Обеспечение безопасности судоходства в Чёрном море является элементом повестки политического диалога России с Турцией. Это подтвердила в понедельник, 21 сентября, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Чиновница прокомментировала журналистам заявление главы МИД Турции Хакана Фидана о том, что Анкара направила Москве предложение по завершению боевых действий в Чёрном море и ожидает ответа.

Захарова отметила, что по обеспечению безопасности черноморского судоходства в широком смысле этого понятия "работа ведется", причем в тесном контакте с Анкарой. От подробностей представитель МИД России воздержалась, сообщает "Интерфакс".

Ранее источники рассказали, что киевский режим просит Москву о частичном перемирии в Чёрном море: Украина якобы передала российским властям соответствующее предложение. Однако заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко подчеркивал: официально наша страна ничего от Киева не получала.

Между тем Кремль призвал не спешить с оценкой действенности предупреждения, которое сделал президент России Владимир Путин относительно безопасности морских судов — он подчеркивал, что наша страна не станет пассивно наблюдать за актами пиратства со стороны ряда западных государств.