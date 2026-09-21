Европейские страны тайно поставляют Украине различное оборудование для подготовки к зиме. Об этом рассказали осведомленные источники.

По словам собеседников Bloomberg, Европа отправляет на Украину комплектующие для электростанций и отопительное оборудование, опасаясь, что страна может не пережить зиму и, в итоге, потерпеть поражение в конфликте с Россией.

Ограничиваться поставками запчастей для электростанций, по сведениям агентства, европейские спонсоры киевского режима не планируют. Они намерены также попытаться надавить на Вашингтон в вопросе поставок Украине средств противовоздушной обороны — прежде всего ракет для комплексов Patriot, на тотальный дефицит которых давно жалуется Киев.

На этом фоне лидер французской Коммунистической партии и кандидат в президенты Франции Фабьен Руссель заявил, что Евросоюз все больше втягивается в конфликт на Украине, однако поставки вооружений не способствуют урегулированию ситуации. Руссель скептически высказался и про решение европейских лидеров вести диалог только с Украиной.

Итальянский журналист Томас Фази предупредил в соцсетях, что Запад играет с огнем, продолжая поставлять Украине оружие для ударов вглубь территории России. По мнению Фази, "это безумная авантюра, которая может обернуться катастрофой".

Украинские власти между тем не спешат благодарить своих западных доноров. Предводитель киевского режима Владимир Зеленский, напротив, всё чаще выступает с обвинениями в адрес европейских спонсоров. В частности, он выразил недовольство тем, что "весь мир, Европа и мир, которые нам помогают, на каникулах", пока Россия продолжает наносить удары возмездия. По выражению Зеленского, это оставляет "очень такой неприятный привкус".