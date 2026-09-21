Брюссель счел необходимым оценить выборы в Госдуму России. Совет Европейского союза опубликовал заявление, назвав выборы незаконными – голосование, якобы, проходило в условиях углубляющейся эрозии демократии и полного отсутствия конкурентной среды.

В документе Совета ЕС отдельно подчеркивается, что выборы, которые прошли 18-20 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в Севастополе и Крыму, Европа не признает. Брюссель пригрозил, что лица, причастные к организации голосования на этих территориях или баллотировавшиеся там, будут подвергнуты санкциям.

Также Евросоюзу не понравилось, что к выборам не допустили партию "Яблоко" и Москва отказалась от приглашения наблюдателей ОБСЕ. В заключение Брюссель потребовал прекратить "агрессивную войну против Украины" и капитулировать.