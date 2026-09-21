Итоги прошедших встреч с посланниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером планирует обсудить с президентом США украинский лидер Владимир Зеленский. Глава киевского режима встретится с хозяином Белого дома в Нью-Йорке 22 сентября, сообщает издание "Общественное".

По данным издания, в числе обсуждаемых вопросов будет также энергетическая тематика. Кроме того, Зеленский попросит Трампа предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны.

Трамп в последние дня неоднократно заявлял о необходимости прекращения конфликта на Украине. В свою очередь, президент России Владимир Путин заявлял, что возобновлению переговоров об урегулировании конфликта препятствует Украина. Киев говорит о стремлении к миру, но при этом продолжает совершать преступления.