Соединенные Штаты намерены продолжать усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине. С таким обещанием выступил в понедельник, 21 сентября, вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Как заверил американский политик, Вашингтон убежден, что в конечном счете украинский конфликт будет преодолен — это лишь вопрос времени. Особого прогресса Вэнс, по его словам, ожидает после очередной встречи президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Она может состояться 22 или 23 сентября.

В то же время вице-президент Соединенных Штатов признал, что украинский конфликт тяжело поддается урегулированию: "Эту проблему действительно оказалось непросто решить. Но я предпочитаю работать с президентом, который активно пытается добиться ее решения" (цитата по РИА Новости).

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что никаких подвижек на украинском треке пока нет — Москва ждет, когда переговорный процесс возобновится в трехстороннем формате, при участии США. Российские власти выражали понимание в связи с тем, что американцев отвлекла от диалога по Украине собственная политическая повестка.

Тем временем источники рассказали, что Дональд Трамп в очередной раз потребовал от киевского режима прекратить удары по российским энергетическим объектам. Американским лидером движут опасения за состояние мирового рынка топлива. В Киеве подтвердил, что главной темой созвона президента США с главарем киевского режима был "дизель, дизель и еще раз дизель".