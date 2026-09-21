Гидрометцентр: бабье лето в Москве закончилось, но погода будет комфортной

Бабье лето в Москве, когда в начале осени устанавливается период теплых и сухих дней, подошло к завершению. Об этом рассказала в понедельник, 21 сентября, ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Как уточнила эксперт, в столичный регион возвращаются дожди, пока кратковременные и небольшие, однако дождливой будет вся неделя. За семидневку может выпасть от 30 до 50 миллиметров осадков, что составляет 70-80% месячной нормы для Москвы.

Тем не менее, погода обещает оставаться комфортной благодаря довольно высокой температуре воздуха — на два-четыре градуса выше климатической нормы. В первой половине недели днем прогнозируется 12-14 градусов. Во второй половине недели по ночам похолодает до четырех-семи градусов, но днем воздух будет прогреваться до 13-18 градусов, цитирует Людмилу Паршину "Интерфакс".

Ранее обнадеживающий прогноз озвучил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он заявил, что вероятность реинкарнации бабьего лета очень велика. Не исключено, что в октябре в столичном регионе будет сухо и очень тепло, до плюс 15 градусов.

Кроме того, в последние сентябрьские дни россияне смогут насладиться золотой осенью в формате "ультра HD". Тишковец пояснял, что благодаря воздействию блокирующего антициклона, который выступит в качестве атмосферного щита, небо приобретет глубокий синий оттенок. На его фоне листва будет казаться настолько желтой, что возникнет впечатление, будто осень "включит максимальное разрешение".