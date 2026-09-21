Трамп заявил о грандиозной сделке по удобрениям с Минском

Вашингтон работает над крупной сделкой по закупке калийных удобрений у Минска, заявил президент США. Как написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social, цены будут значительно ниже, чем сейчас Америка платит Канаде – и это очень хорошая новость для американских фермеров и владельцев ранчо.

Президент Беларуси Александр Лукашенко тем временем сообщил, что Минск не располагает свободными объемами калийных удобрений для поставок на западные рынки. Лукашенко объяснил, что вся произведенная продукция уже законтрактована, товарные потоки переориентированы на восточное направление.

Как сообщалось ранее, Лукашенко провел четвертую за два года встречу со спецпосланником США Джоном Коулом. Вашингтон согласился вернуть застрявшие в американском "Ситибанке" 44 миллиона долларов, которые Минск должен был получить за поставку калийных удобрений.