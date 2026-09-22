ПВО сбила в ночь на 22 сентября 297 дронов ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО в течение ночи на 22 сентября сбили 297 украинских дронов, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Волгоградской, Воронежской и Нижегородской областей. Дроны ВСУ перехвачены и ликвидированы над Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской и Самарской областями, а также над Республикой Крым.

Как сообщил в "Максе" губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, регион ночью атаковали десятки украинских беспилотников. По данным губернатора, в результате налета повреждены гражданские объекты, в том числе частные дома и автомобили. Полную информацию о последствиях атаки устанавливает оперативный штаб региона.