Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые примеры героизма российских военнослужащих в ходе спецоперации. Старший лейтенант Алексей Поляков, доставляя боеприпасы на передовую, попал под атаку вражеских беспилотников. Умело маневрируя, Алексей вывел машину из зоны поражения и своевременно подвёз снаряды нашим подразделениям, которые смогли закрепиться на более выгодных рубежах.

Младший сержант Ильнур Хисматов, охраняя позиции, засёк перемещение в лесополосе группы диверсантов. Подпустив противника ближе, Ильнур активировал минное заграждение, а после детонации забросал врага гранатами, уничтожив пять боевиков. Понеся потери, неприятель отступил.