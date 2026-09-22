Экипаж вертолета МИ-28НМ в зоне ответственности группировки "Запад" уничтожил углубленный пункт управления БПЛА боевиков. Авиаракета "Ночного охотника" легла точно в цель.

Не дают расслабиться врагу и наши "Молнии". На Днепропетровском направлении тандемным ударом они накрыли опорник ВСУ. Этот способ позволяет отправлять FPV-дроны на большое расстояние и при необходимости корректировать огневое поражение.

На Добропольском участке фронта отличились операторы БПЛА группировки "Центр", ликвидировав шесть гексакоптеров. Их противник использовал для доставки боеприпасов и продовольствия на передовую.

И новые подробности освобождения поселка Золотой Колодезь в ДНР. При поддержке ударных беспилотников и артиллерии наши штурмовики планомерно выбивали противника с укрепленных позиций.

Круглосуточное прикрытие наших позиций ведет расчет ЗРК "Бук - М3". В этот раз в районе Доброполья зенитчики перехватили сразу несколько целей противника. В результате точного наведения все они были ликвидированы. На счету этого "Бука" десятки уничтоженных вражеских средств воздушного нападения, среди которых реактивные снаряды ATACMS, HIMARS и крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.