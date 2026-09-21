Санду решила ввести режим ЧП в Молдавии

Цены на газ и топливо растут, уровень воды в реках снижается, электричество также дорожает. О мировом энергетическом кризисе рассказала гражданам Молдавии на брифинге президент этой страны Майя Санду.

После заседания Национального совета по безопасности Санду заявила журналистам: вне зависимости от того, что происходит вокруг в Молдове должна быть вода, топливо, газ. Для чего необходимо ввести чрезвычайное положение в энергетическом и гидрологическом секторах.

По словам Санду, учреждения должны обеспечить возможности для импорта и альтернативные маршруты поставок электроэнергии. Президент потребовала создать резервы оборудования и запчастей для возможного устранения аварий, а также аварийные запасы нефтепродуктов.